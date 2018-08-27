2018-08-27T15:53:59+03:00
Происшествия

«МММ по-пензенски»: в столице Сурского края пресекли работу финансовой пирамиды

Ущерб от ее деятельности составил миллиард рублей [ВИДЕО]
Анна СОЛОВЬЕВА
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Обыск у организаторов финансовой пирамиды.Видео предоставлено МВД России

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Стартапы бывают разными: кто-то продает продукты со своего огорода, кто-то выгуливает собак, а несколько предприимчивых последователей Мавроди шесть лет назад решили создать финансовую пирамиду.

Организаторы брали деньги граждан, обещая тем выплату высоких дивидендов - до 60 процентов в год. Вкладчиков уверяли, что их «кровные» будут вложены в высокодоходные проекты, связанные с недвижимостью, но на самом деле, выплаты осуществлялись за счет денежных вливаний от новых клиентов. При этом, ничем другим компания больше не занималась. Организация насчитывала девять филиалов, расположенных в шести субъектах России. В Пензе же находился общий центр управления этой «машиной по выкачиванию денег».

- Для вовлечения в «финансовую пирамиду» вкладчиков организаторы широко рекламировали свою деятельность в средствах массовой информации. По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей, - подчеркивает официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Но, рано или поздно, все заканчивается: сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Пензенской области удалось закрыть этот преступный бизнес.

Полицейские провели семь обысков на территории Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы и обнаружили документы и предметы, которые подтверждали незаконную деятельность.

Как видно по кадрам из оперативной съемки, дела у предприимчивых организаторов шли в гору: квартира буквально заставлено элитным алкоголем, дорогими часами, ювелирными украшениями и прочими предметами «красивой жизни», за которую теперь придется платить.

- Возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела, - добавляет Ирина Волк.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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