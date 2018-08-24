2018-08-24T10:32:53+03:00
Здоровье

Пензенцы смогут задать вопросы ведущим ревматологам страны

8 сентября в Пензе пройдет занятие школы для пациентов, больных подагрой
Кира ВОЛКОВА
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Главный ревматолог Пензенской области Виктор КомаровГлавный ревматолог Пензенской области Виктор КомаровФото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Московские специалисты проведут обучающий семинар для пензенских врачей, в ходе которого медики обсудят особенности ведения пациентов с коморбидными заболеваниями, немедикаментозные методы лечения и профилактика подагры. После этого, в 14.00 стартует занятие школы для пациентов.

- Подагра - серьезное заболевание, при котором в различных тканях, преимущественно в суставах, откладываются кристаллы соли мочевой кислоты, - поясняет главный ревматолог Пензенской области Виктор Комаров. - При этом у больных с повышенным содержанием мочевой кислоты в сыворотке крови развивается воспаление суставов.

Сегодня свыше 500 жителей Пензенской области лечатся от подагры.

- Развитие заболевания связывают с несколькими моментами, - говорит Виктор Тимофеевич. - Первый соотносят с любителями большого потребления мяса и пива, второй - с заболеванием почек, третий - генетикой. Школа, организуемая Медицинским фондом «Подагра - XXI век», уже прошла в нескольких городах, - уточняет главный ревматолог Пензенской области. - В сентябре пензенские пациенты получат возможность пообщаться и задать волнующие вопросы ведущим ревматологам страны.

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