2018-08-23T17:29:09+03:00
Общество

На новый вольер для пензенских волков собрали больше 500 тысяч рублей

В зоопарке прошел большой праздник, итогом которого стал подсчет всех полученных средств
Алиса НЕВСКАЯ
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МАУ «Пензенский зоопарк»МАУ «Пензенский зоопарк»
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Больше трех тысяч пензенцев присутствовали на подведении итогов акции «Дом для волков». Напоминаем вам, что целью акции был сбор средств на возведение нового вольера для семьи канадских волков Карри, Карата и их щенка Забиваки и пока одинокой полярной волчицы Иниры.

Открылся праздник закладкой символического первого камня в основание вольера, на которой присутствовали первые лица города. Мэр Виктор Кувайцев рассказал, что в молодости работал в стройотряде и продемонстрировал горожанам и сотрудникам свое умение работать мастерком.

МАУ «Пензенский зоопарк»

МАУ «Пензенский зоопарк»

Сейчас на месте вольера только колышки, обозначающие его границы, но уже видно, каким большим он будет - 564 квадратных метра! Проект, представленный СК «Алексстрой», учитывает расположение всех имеющихся на данной местности деревьев. Ни одна из елей не будет срублена. Величественные растения создадут естественную тень для животных. Грунт также сохранят натуральный. И хотя пензенские волки родились в зоопарках и ни разу не видели леса, сотрудники учреждения уверены: им придется по вкусу их новый вольер, так напоминающий естественную среду обитания этих хищников.

МАУ «Пензенский зоопарк»

МАУ «Пензенский зоопарк»

Организаторы праздника постарались, чтобы каждый нашёл себе занятие по душе - разнообразные мастер-классы, концерт, игровые программы, мыльные пузыри. Почетными гостями торжества стали байкеры из пензенского отделения мотоклуба «Ночные волки». К восторгу ребятни мотоциклисты прибыли на мероприятие прямо на своих «железных конях» и устроили для всех желающих фотосессию с необычным транспортом.

Не остались в стороне и главные герои праздника - сами волки. Для них было организовано показательное кормление. Сотрудники рассказали, что едят волки в природе, как добывают пищу, и чем они питаются в зоопарке.

МАУ «Пензенский зоопарк»

МАУ «Пензенский зоопарк»

Закончился праздник подведением итогов и открытием куба для пожертвований. На продаже билетов и сувениров зоопарк заработал 457 400 рублей, в кубе благотворительных пожертвований оказалось 44 000 рублей, на счёт зоопарка поступило 13 695 рублей. На новый дом для волков собрано 515 095 рублей.

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