«Ночь кино» в Пензенской области: куда сходить?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T10:40:05+03:00

Ожидается, что в этом году участие в акции примут более 3000 тысяч пензенцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

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25 августа Пензенская область присоединится к всероссийской «Ночи кино». Горожане смогут увидеть «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко.

- Акция «Ночь кино» с каждым годом становится все популярнее среди жителей нашего региона. Мы надеемся, что и в этом году будет много желающих познакомиться с работами отечественных кинематографистов, - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Фильмы покажут на девяти площадках в городах Пензе, Кузнецке, Заречном и Нижнеломовском районе. Присоединятся к акции и частные кинотеатры «Современник» и «Роликс». Центральной киноплощадкой «Ночи кино» в областном центре станут площадь перед филармонией и киноконцертный зал «Пенза».

- В 18.00 в Киноконцертном зале «Пенза» состоится открытие акции с участием артистов нашего учреждения культуры, - отметила заместитель директора по творческой деятельности ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева. - Сразу после открытия последует показ фильма «Последний богатырь». В 20.00 на открытой площадке перед зданием Пензенской филармонии начнется показ фильма «Танки». Все желающие смогут увидеть фильм под открытым небом, на свежем воздухе. В 21.30 в Киноконцертном зале «Пенза» состоится показ фильма «Рубеж». Пригласительные на сеансы можно получить в кассах «Пензаконцерта».

Ожидается, что в этом году участие в акции примут более 3000 тысяч пензенцев.