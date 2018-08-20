Фестиваль «Заречный в цвету» посетили тысячи горожан

20 Авг. 14:00 2018-08-21T17:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувших выходных в зоне отдыха «Солнечная» состоялся пятый фестиваль Садов и цветов «Заречный в цвету», и, поскольку в этом году праздник проводился накануне Яблочного Спаса, то его тематика проявила себя во всех мероприятиях.

На торжественной церемонии открытия зареченцев и гостей города приветствовал Глава Заречного Олег Климанов.

- Фестиваль проводится уже в пятый раз, и я уверен, что столь полюбившееся горожанам мероприятие отметит еще не один юбилей, - отметил глава ведомства. - Спасибо организаторам, а всем, кто сегодня пришел, желаю отлично провести свое свободное время - с пользой и для души.

Для горожан подготовили отличную программу. От самого входа и до центральной площадки фестиваля раскинулись ряды праздничной торговли: экомаркет с большим выбором посадочного материала, выставка-ярмарка изделий ремесленников и мастеров хендмейд, фуд-корт. Неподалеку работали площадки с мастер-классами, аквагримом, фотовыставкой, театром под открытым небом, было организовано катание на лошадях. На берегу пруда расположились пользующийся неизменной популярностью у самых юных зареченцев и их родителей сенофест с различными спортивными играм и забавами, а также фольклорная сцена. Яркие выступления известных творческих коллективов города ждали зареченцев и на центральной площади перед Центром здоровья и досуга. Здесь же - у входа на площадь и вокруг фонтана - были размещены работы участников конкурсов фотозон, мини-садов, блюд из яблок и композиций из фруктов и овощей.

Делясь впечатлениями после знакомства со всеми площадками фестиваля, Олег Климанов подчеркнул, что с каждым годом растет как масштаб проведения этого мероприятия, так и мастерство его участников. Особо Глава города отметил оригинальность идей и высокое качество исполнения представленных ими творческих работ.

В завершение фестиваля состоялось торжественное награждение победителей и призеров проводившихся в его рамках конкурсов. По итогам конкурса мини-садов «Цветы жизни» третьим стал коллектив детского сада № 15, вторыми – сотрудники школы № 221. Первое место получили представители детского сада № 4.

В конкурсе фотозон «Радуга лета» третье место заняла инициативная группа жителей домов по ул, Зеленой, 10в, 10г, 10д, второе - сообщество многодетных семей «МА-МЫ», победу же одержала семья Колмогорцевых.

Лучших определили и в двух новых творческих состязаниях. В частности, по итогам конкурса поделок из овощей и фруктов «Волшебная корзина» третье место жюри присудило Римме Заморзаевой, второе - Татьяне Клебневой, а первое - клубу «Играй, гармонь!» ДК «Современник».

В конкурсе же кулинарного мастерства «Яблочный калейдоскоп» третьей стала Нина Ларионова, второй - Анастасия Сорокина, а победителем - Валентина Плетнева. Победивших и занявших призовые места конкурсантов наградили дипломами и денежными призами.

Кроме того, были объявлены результаты конкурса пугал, участников которого отметили в различных номинациях. Лучшей же была признана конкурсная работа группы № 20 детского сада № 7.