СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-20T10:22:31+03:00

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19 августа в сообществе «Типичный парашютист» Вконтакте появилась информация о том, что на аэродроме в селе Сосновка под Пензой разбился опытный парашютист Василий Семенов. Согласно представленной информации, ЧП произошло из-за нераскрывшегося основного парашюта.

Нам удалось поговорить с очевидцем события, который рассказал подробности произошедшего:

- У него проблемы начались сразу после выхода с самолета, - отметил наш собеседник. - Купол вышел, закрутило его. Он отцеп сделал (то есть отцепил нераскрывшийся парашют), а запаска не сработала. Мы с земли все видели. Он резко к земле полетел, а потом упал. Звук еще был глухой такой. И пыль из-за бугра поднялась. Нас сразу же всех с поля начали уводить, чтобы фотографий никаких не было.

Получить комментарий представителя областного ДОСААФ пока не удалось, но из информации в социальных сетях мы узнали, что Василий Семенов был очень опытным парашютистом. За его плечами - не одна сотня прыжков. Что стало причиной гибели мужчины, теперь предстоит узнать правоохранительным органам.

«КП» будет следить за развитием событий.