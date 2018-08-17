2018-08-17T11:47:16+03:00
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Лучшие рестораторы региона покажут себя на фестивале «В Пензе - есть»

Мероприятие пройдет 22-23 сентября в ТРЦ «Высшая лига»
Элина СОРОКИНА
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Горожане смогут познакомиться с высокой кухнейГорожане смогут познакомиться с высокой кухнейФото: Евгения ГУСЕВА
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Вчера в Пензе состоялась пресс-конференция, посвященная организации первого в регионе гастрономического фестиваля «В Пензе - есть». Подробнее о событии рассказала гендиректор АНО «Творческое объединение «ПензаХобби», руководитель ремесленного центра «Капля солнца», организатор международного фестиваля «Канитель» Людмила Тимакова.

- Мы хотим объединить разные виды кухни, а не только высокую, - пояснила организатор мероприятия. - Самобытной и традиционной кухни у нас много. Сейчас очень хорошо поддерживаются и развиваются принципы здорового образа жизни и здорового питания. На фестивале мы уделим внимание и этой теме.

Людмила Тимакова рассказал об организации подобного фестиваля Фото: Элина СОРОКИНА

Людмила Тимакова рассказал об организации подобного фестиваляФото: Элина СОРОКИНА

Мероприятие пройдет на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Высшая лига». Место выбрано неслучайно: здесь достаточно вытяжек, все соответствует правилам пожарной безопасности, а помещение способно вместить пять-семь тысяч человек.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы шеф-поваров, состоятся дегустации блюд от известных ресторанов и кафе Пензы, кулинарные поединки, выступления детских и музыкальных коллективов города. Также Людмила Тимакова отметила, что рестораторы и люди, интересующиеся гастрономической сферой, смогут обменяться опытом по открытию и ведению деятельности в сфере общественного питания. Сама Людмила прочитает лекцию об организации мероприятий «с нуля».

В группе фестиваля в социальных сетях будет опубликован конкурс рецептов для жителей города. Его победитель сможет приготовить свое любимое блюдо на фестивале.

Стоимость билетов на фестиваль пока не назначена. Есть вероятность, что вход сделают свободным.

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