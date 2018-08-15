АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

13 сентября 2018 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-449/2017 от 08.06.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 13 сентября 2018г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 15 августа 2018 года по 11 сентбяря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 11 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 12 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 13 сентября 2018 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 13 сентября 2018 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание литера А, общей площадью 1 320,5 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:93;

Объект 2: Гараж литера Г, площадью 41,3 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:253;

Объект 3: Гараж литера Г1, площадью 17,9 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, д. 12, с кадастровым номером 58:04:0010431:95;

Объект 4: Земельный участок, расположенный по адресу: Пензенская область, Белинский район, г. Белинский, площадь Комсомольская, 12, площадью 1 230 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания Сбербанка, кадастровый номер 58:04:0010431:40

Начальная цена Лота №1 – 6 006 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 5 676 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 108 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 3 – 48 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 174 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 4 500 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 253 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 81 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 3 – 36 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 130 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 450 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 150 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 301 200 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 24,8 кв.м, договор №1 от 18.03.2016г., заключенный с ООО «Сбербанк-Сервис», арендная плата 6642,93 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 01.01.2016г. до 01.12.2016г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 41,3 кв.м (гараж), договор №16/16 от 23.12.2016г., заключенный с Косенковым Сергеем Викторовичем (гараж), арендная плата 2 891 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 23.12.2016г. до 23.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 13,1 кв. м. (2 этаж), договор №К/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Кочетков А.В., арендная плата 2096,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия – с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 15,5 кв. м. (2 этаж), договор №М/2018 от 16.03.2018г., заключенный с ИП Митронькин А.В., арендная плата 2480,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%, срок действия - с 16.03.2018г. до 16.02.2019г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений, общей площадью не более 219 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0194 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки, срок аренды – 10 (десять) лет.

Условия допуска к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.

Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

* заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

* паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей - физических лиц);

* надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

* договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

* платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов Акционерного общества «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

* нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

* нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

* нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

* надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

* надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объекта.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2

участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по минимальной цене Объектов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления минимальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru