15 и 16 августа в Пензе не будет воды в нескольких сотнях домов
Завтра с 8.00 и до 17.00 16 августа не будет воды в следующих частях города:
Район Бригадирского моста (ул.Бийская)
Район комбината «Тепличный»
Сурский квартал
Город Спутник
Петровский квартал
Жилой комплекс «Семейный»
Гидрострой
Терновка
Кривозерье
Дегтярный затон
Улица Фабричная, дома № 5, 3, 7, 9, 11
Улица Тарханова, 10, 10а, 10в
Улица Зарубина, 23, 27
Улица Стадионная, 1, 2, 3, 4
Улица Кошевого и проезды
Улица Седова
Улица Тюленина
Улица Суходольная
Улица Свободы
Улица Хользунова
Район комбината «Биосинтез»
Улица К.Цеткин, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 48а, 44, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 46а, 46
Улица Медицинская, 7, 14, 14а
Улица Чаадаева, 107а, 111, 113, 101а, 107
Улица Коллективная, 1-32
Улица Проезжая, 32-60
Улица Димитрова
Второй проезд Димитрова
Третий проезд Чааадаева
Улица Складская
Складской переулок
Улица Кустанайская и проезды
Улица Измайлова, 73, 79, 81, 83
Улица Ново-Казанская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2а, 2б, 2в
Улица Антонова
НСВ «Измайловская»
ГПЗ-24
Улица Садовое Кольцо
Улица Добролюбова и проезды
Улица Пилотная
Улица Живописная
Улица Тенистая
Улица Шишкина
Улица Бунина
Улица Достоевского
Улица Баженова
Улица Крымская.
В школы, детские сады и больницы будет организован подвоз воды.