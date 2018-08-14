Благоустройство Пензы обсудили в городской мэрии

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-14T14:15:45+03:00

В мэрии отметили, что пензенцы довольно активно принимают участие в благоустройстве родного города. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как обычно, актуальной темой стала борьба с рекламными объявлениями и мусором

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На прошлой неделе в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области подвели итоги конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование». Победителем признан город Заречный. Теперь муниципальное образование получит один миллион 800 тысяч рублей на обустройство мест массового отдыха.

Пенза по итогам конкурса заняла второе место. Об этом сообщил мэр города Виктор Кувайцев в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 августа.

- В нашем городе достаточно активно занимаются проектами по благоустройству территорий в рамках общественных инициатив. Например, не так давно горожане при поддержке администрации привели в порядок территорию вокруг Солдатского озера, - отметил глава ведомства и предложил поощрять инициативных жителей на торжественных мероприятиях и праздниках в микрорайонах.

Главный архитектор города Сергей Петров доложил, что сейчас проводится конкурс среди учащихся школ, колледжей и вузов на разработку концепции сквера на территории ограниченной улицами Лермонтова, Ленинградской, Попова. Предложить свои варианты скульптур для украшения территории можно до 31 мая следующего года. Дата завершения конкурса была выбрана с учетом пожеланий учащихся. К концу года юные разработчики готовы представить свои проекты, а в начале 2019 года, хотели бы участвовать в конкурсе грантов на благоустройство, который ежегодно проводит администрация города Пензы.

- Люди признают, что в городе было бы гораздо чище, если бы сами горожане не мусорили. Это так. Если пройтись рано утром по улице Московской мимо предприятий общепита, которые работают и в ночное время, можно увидеть горы мусора, одноразовой посуды и так далее. Необходимо встретиться с руководителями этих предприятий и побудить их следить за порядком на прилегающих территориях, - поручил Виктор Кувайцев.

Еще одной темой для обсуждения стала организация парковочных мест на муниципальных территориях. Мэр отметил, что нужно провести переговоры с руководителями городских предприятий и убедить их обустроить парковки для автомобилей своих сотрудников.

- Если у предприятий в этом нет необходимости, мы предоставим эти земельные участки в аренду предпринимателям, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Важной составной частью благоустройства улиц Пензы является достойный вид объявлений. Реклама, размещаемая в неположенных местах: на заборах, на стенах остановочных павильонов, на световых опорах вдоль магистральных улиц - уродует внешний вид улиц и вызывает многочисленные нарекания жителей.

В городе систематически ликвидируют незаконно размещенную рекламу. Начальник управления транспорта и связи Юлия Еремина отчиталась о мерах, которые приняты для ликвидации рекламы нанесенной пензенским предпринимателем краской на световые опоры. По ее словам, так как нанесен серьезный ущерб световым опорам, а ликвидация последствий потребует больших денежных и материальных затрат, предпринимателю выставлен иск на возмещение.

- Необходимо усилить работу территорий от несанкционированной рекламы и привлекать к административной ответственности нарушителей, - потребовал Виктор Кувайцев.