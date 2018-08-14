Что стоит учесть при покупке земельного участка с домом?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-14T11:50:36+03:00

На вопросы пензенцев продолжает отвечать Начальник отдела по Ленинскому и Октябрьскому районам Управления Росреестра по Пензенской области Галина Геннадьевна Ичалова

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- Можно ли построить два жилых дома на одном земельном участке? (Петр Гребенщиков, г. Пенза)

Действующим законодательством не предусмотрен запрет на возведение второго индивидуального дома на одном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Такие случаи нередки. Например, в одном доме живут родители, в другом - дети (молодая семья).

В случае если земельный участок, находящейся в долевой собственности двух лиц, не может быть реально разделен, правообладатели могут заключить в письменной форме соглашение о порядке пользования земельным участком, согласно которому стороны соглашения договариваются о возведении каждым из них своего индивидуального жилого дома на свои собственные средства.

При строительстве индивидуальных жилых домов обязательно должны быть соблюдены градостроительные нормы и правила (минимальные отступы от границ соседнего участка, максимальная высота строения и т.п.). До начала строительства необходимо получить в полномочном органе разрешения на строительство таких объектов недвижимости.

При обращении за государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией права собственности каждого из правообладателей земельного участка на свои индивидуальный жилой дом необходимо будет предоставить согласие второго собственника земельного участка на строительство данного жилого дома, технические планы на построенные дома , а также уплатить каждому заявителю государственную пошлину.

Также напоминаем, что до 1 марта 2020 года действует упрощенный порядок государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства .

- Хочу купить дом с земельным участком. Что нужно знать и что нужно посмотреть? (Константин Пирогов, г. Кузнецк)

Прежде всего необходимо посмотреть документы, подтверждающие право собственности Продавца как на жилой дом, так и на земельный участок.

Потом запросить выписку об объектах ( может любое лицо) на жилой дом и на земельный участок. В выписке мы увидим есть ли ограничения , аресты на вышеуказанные объекты недвижимости. Является ли лицу предлагающее объекты недвижимости к продаже их собственником.

При составлении договора необходимо учесть, что в нем должны быть указаны оба объекта недвижимости: жилой дом и земельный участок. Договор составляется и подписывается обычно в трех экземплярах. К договору прилагаются справка или выписка ( домовая книга) о том кто проживает в данном доме. Дополнительно могут потребоваться согласие органов опеки и попечительства на проведение сделки ( если сделка затрагивает интересы несовершеннолетних), согласие супруга на продажу дома и земельного участка.

С заявлением о государственной регистрации обращаются обе стороны договора.