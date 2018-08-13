2018-08-14T11:35:22+03:00
Общество

В Мордовии отметили 90-летия с создания Краснослободского района

В торжествах принял участие глава региона Владимир Волков
Елизавета АНТОНОВА
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В торжествах принял участие глава региона Владимир Волков.В торжествах принял участие глава региона Владимир Волков.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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На минувших выходных Глава РМ посетил Краснослободский район, где поздравил местных жителей с 90-летием образования района, посетил ООО АПО «Мокша» и побывал на строительстве школы на 450 мест.

- Главным богатством Краснослободской земли всегда были и будут люди, - отметил Владимир Волков. - Мне приятно видеть, что на праздник пришло много молодежи. Именно ради вас, ради вашего будущего мы вкладываем столько сил и средств. В этот праздничный день я особо благодарю представителей старшего поколения, тех, кто поднимал и укреплял район, и тех, кто сегодня добивается высоких результатов в труде.

После этого глава Мордовии посетил строительную площадку, на которой возводится школа на 450 мест. Строительство школы началось в июне прошлого года и завершится следующим летом. Это будет трех этажное образовательное учреждение, состоящее из трех учебных блоков и спортзала. Кроме учебных помещений, в школе будет медицинский блок, актовый зал на 300 мест, столовая на 225 мест, игровые комнаты для младшеклассников. На территории школы также будет зона отдыха и спортплощадки.

В завершение визита Глава Мордовии познакомился с тем, как проходит уборочная в районе, побывав в ООО АПО «Мокша». Руководитель хозяйства Александр Муромцев рассказал Владимиру Волкову о том, что все идет по плану:

- Не будет дождя - быстро управимся. Люди в работе очень стараются, и мы для них постарались сделать все необходимое. Все работающие в поле обеспечены обедом, водой, позаботились о запчастях, горючем для техники.

Владимир Волков пожелал труженикам хозяйства успешно завершить уборочную и провести озимый сев.

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