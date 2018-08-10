АО «Российский аукционный дом» назначил «английский» и «голландский» аукционы на один день

10 Авг. 12:00 2018-08-13T10:08:30+03:00

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Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

10 сентября 2018 г. в 13:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-411/2018 от 03.07.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 10 сентября 2018г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 10 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 07 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 10 сентября 2018 г. 12:30 до 12:30 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 10 сентября 2018 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое здание ОКВКУ №4000/031, назначение: нежилое здание, площадь: 344,3 кв.м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Пензенская область, Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Чапаева, д. 116, с кадастровый номером 58:32:0020557:55;

Объект 2:Земельный участок площадью 674 кв.м. для размещения Сердобского ОСБ № 4000, расположенный по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 116, кадастровый номер 58:32:020557:0008

Начальная цена Лота №1 – 4 520 000 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 3 920 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 600 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 452 000 руб.

Шаг аукциона – 200 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Условия допуска к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.

Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

* заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД);

* паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей - физических лиц);

* надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента;

* договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);

*платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты

договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

* удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;

*нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

*нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

*надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

*надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение (10 Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты с даты заключения договора купли-продажи Объектов.

Не позднее трех месяцев (отлагательное условие), при условии поступления на счет в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Объекты передаются Покупателю (единственному участнику) по акту приема-передачи.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объекты;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

10 сентября 2018 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-243/2017 от 31.03.17г., № РАД-680/2017 от 30.08.17г., № РАД-681/2017 от 30.08.17г., № РАД-96/2018 от 28.02.18г. и № РАД-545/2017 от 25.07.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 10 сентября 2018г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 10 августа 2018 года по 06 сентября 2018 года, по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 сентября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 07 сентября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 10 сентября 2018 г. 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 10 сентября 2018 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Нежилое помещение, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж № 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, д. Названовка, ул. Пензенская, д.18, площадью 62,0 кв.м, c кадастровым номером 58:12:3101004:227

Начальная цена Объекта – 72 800 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 54 600 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 5 460 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 820 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 640 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: Нежилое здание общей площадью 61,2 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. КАЗАРКА, ул. СОВЕТСКАЯ, дом 41, с кадастровым номером 58:22:0000000:249;

Объект 2: Земельный участок площадью 144 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. КАЗАРКА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 41, для размещения нежилого здания операционной кассы вне кассового узда № 4278/06 Никольского отделения № 4278 Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:22:0000000:83

Начальная цена Лота №2 – 71 200 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 65 600 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 5 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 53 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 49 200 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 4 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 340 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 780 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 560 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №3:

Объект 1: Нежилое помещение общей площадью 24,1 кв.м., количество этажей: 1, расположенное по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. СЕРМАН, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, дом 38, кадастровый номер 58:22:0890103:404;

Объект 2: Земельный участок площадью 50 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Никольский район, с. СЕРМАН, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, 38, для размещения помещения операционной кассы вне кассового узла № 4278/015 Никольского отделения № 4278 Сбербанка РФ, кадастровый номер 58:22:089103:143

Начальная цена Лота №3 – 24 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 22 400 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 1 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 18 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 16 800 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 600 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 200 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №4:

Нежилое помещение площадью 36,0 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Колышлейский район, с. ПЛЕЩЕЕВКА, ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дом 13, кадастровый номер 58:12:3801001:390

Начальная цена Объекта – 23 200 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта – 17 400 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 1 740 руб.

Шаг аукциона на повышение – 580 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 160 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №5:

Объект 1: Нежилое здание (Служебное здание), общей площадью 296,0 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, с кадастровым номером 58:03:0305030:79;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения существующего нежилого здания (служебное здание) АК Сберегательного банка РФ, общая площадь 1 446 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Бековский район, пгт. Беково, ул. Советская, д. 32В, кадастровый номер 58:03:0305030:19.

Начальная цена Лота №5 – 2 720 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 448 000 руб., включая НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 272 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №5 – 2 040 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 836 000 руб., включая НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 204 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 204 000 руб.

Шаг аукциона на повышение – 68 000 руб.

Шаг аукциона на понижение – 136 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений сроком на 10 лет, общей площадью не более 111 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0164. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru