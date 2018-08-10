В Пензенской области прошел областной семинар аграриев

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-10T10:57:58+03:00

Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на засуху, аграрии региона справились в этом году неплохо. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

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Вчера в Мокшанском районе состоялся областной семинар, главной темой которого стало повышение эффективности земледелия. Его участниками стали главы районов, руководители сельхозпредприятий области, специалисты Пензенского государственного аграрного университета, представители финансовых учреждений.

Открывая семинар, губернатор Иван Белозерцев отметил, что, несмотря на засуху, аграрии региона справились в этом году неплохо. На данный момент собрано 40% зерновых и бобовых культур. Урожайность превышает показатель в 28 центнеров с гектара, что делает Пензенскую область лидером в ПФО.

- Цена на зерно в этом году должна быть выше. Кроме того, у нас растёт внутреннее потребление зерна, - отметил Иван Александрович. – Нужно уже обсуждать, как мы будем работать на получение хорошего урожая следующего года.

Участникам семинара рассказали о плюсах выращивания люпина – данное растение разрыхляет почву, способствует поступлению влаги и питательных веществ, уменьшает эрозию почвы. Сейчас данная культура возделывается на территории Белинского, Бессоновского, Каменского, Мокшанского, Нижнеломовского, Никольского, Пачелмского, Сосновоборского районов.

Генеральный директор ОАО «Сервис» Александр Аргаткин сообщил, что люпин в хозяйстве культивируется уже пятый год. В настоящее время им засеяно четыре поля площадью 600 гектаров.

- Это экономически выгодная культура, рентабельность - около 200 процентов, - прокомментировал он. - Главное назначение люпина - лечить землю, это хороший предшественник для сева озимых.

Сельхозпроизводители поделились своим опытом использования подобных культур, обсудили их плюсы и минусы.

- Надо учиться новому, мы можем собрать три миллиона тонн зерна к 2020 году. Для этого у нас все есть – мы увеличиваем посевные площади, повышаем культуру возделывания, за последние два года выросла урожайность, - подытожил губернатор.