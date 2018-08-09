В Мордовии начнут массовое производство 20 видов антибиотиков

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-09T17:42:21+03:00

Центр по разработке новых антибиотиков был создан на базе завода «Биохимик». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставить изготовление на поток в республике надеются за три года

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Глава Мордовии Владимир Волков посетил столицу, где провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым. Собеседники обсудили вопросы участия республики в национальном проекте «Наука», который разрабатывается в рамках реализации указа Президента России.

Владимир Дмитриевич представил министру ряд региональных проектов по созданию научно-образовательных центров. Владимир Волков подчеркнул, что данные проекты имеют большое значение для страны с точки зрения импортозамещения. Наработанный республикой опыт позволит развивать указанные направления совместно с ведущими научными центрами и в тесной кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

- Мордовия добилась определенных результатов в области оптоэлектроники и фотоники, - сказал Владимир Волков. - Созданы и функционируют инновационный территориальный кластер «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» и промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника», а также единственный в России производитель оптического волокна - завод «Оптиковолоконные системы». На базе республиканского Технопарка создан Инжиниринговый центр волоконной оптики, который объединил компетенции ведущих российских научных школ по данному направлению. В республике работает научно-производственный инжиниринговый центр по разработке антибиотиков, который был создан на базе завода «Биохимик» совместно с МГУ имени Н.П. Огарева. В ближайшие три года планируется поставить на поток производство 20 совершенно новых антибиотиков пятого поколения.

Также Глава Мордовии проинформировал министра о достижениях республики по проекту производства полупроводниковых монокристаллов для силовой электроники и радиоэлектроники.

Еще одной темой рабочей встречи стало укрепление материально-технической базы учреждений высшего профессионального образования. В частности, обсуждались вопросы строительства нового студенческого общежития и плавательного бассейна в МГПИ имени М.Е. Евсевьева. Владимир Волков подчеркнул, что отсутствие бассейна в структуре пединститута создает трудности при подготовке квалифицированных специалистов по водным видам спорта.

Все вопросы, обозначенные Главой республики в ходе рабочей встречи, были поддержаны министром и переданы в работу.