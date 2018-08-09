Лучшим водителем автобуса в Пензенской области стал зареченец Владимир Зайцев

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-09T17:37:50+03:00

Всего за победу боролись 18 конкурсантов

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8 августа в Пензе прошел очередной этап отраслевого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Водитель автобуса».

На церемонии открытия министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что данная номинация введена в конкурс впервые.

Все соревнующиеся сегодня - профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто, - отметил глава ведомства. – Удачи вам!

За почетное звание «Лучший водитель автобуса» состязались 18 опытнейших мастеров своего дела - водителей автотранспортных предприятий и предпринимателей Пензы, Заречного и муниципальных районов Пензенской области.

В течение дня конкурсанты выполняли практические задания и проходили теоретические экзамены. При вождении использовался автобус большого класса с автоматической КПП. Теоретическое задание Конкурса проводилось путем индивидуального тестирования по билетам для водителей категории «D» на основании действующих ПДД.

По итогам конкурса, «Лучшим водителем автобуса» и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник МП «Автотранс» Владимир Зайцев, «серебро» взял сотрудник ИП Базев Алексей Сорокин, третье место также досталось труженику ИП Базев Павлу Портнову.

Все участники конкурса награждены ценными призами. Победитель получит автомобиль марки «Datsun». Торжественная церемония награждения состоится 12 октября.