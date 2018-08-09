2018-08-09T17:34:30+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Бетониум» может стать гордостью Пензенской области»

Губернатор посетил предприятие, на котором этой осенью планируется запуск высокотехнологичной линии по производству домокомплектов
Алиса НЕВСКАЯ
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Иван Белозерцев осмотрел производственные площадки предприятия.Иван Белозерцев осмотрел производственные площадки предприятия.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Это позволит производить в Пензе панели, соответствующие мировым стандартам качества. Утепление стен, отделка фасада и монтаж окон будут производиться в заводских условиях. На строительную площадку панель будет поступать в высокой степени отделочной готовности, что позволит сэкономить время и деньги на ремонте. Позже эту технологию можно будет использовать при строительстве не только жилых домов, но и торговых центров, школ, детских садов и других объектов инфраструктуры.

Иван Белозерцев осмотрел производственные площадки предприятия и отметил, что в производстве строительных материалов очень важна забота о тех, кто будет покупать квартиры и жить в них.

- Порой стены получаются с огромными перепадами. Прежде чем клеить обои или красить, приходится выравнивать их по «маячкам». Люди должны получить качественное жилье и не тратить деньги и время на лишний ремонт, - подчеркнул губернатор.

Также глава региона отметил, что перед запуском новой линии нужно привести в порядок территорию предприятия.

- Видно, что завод на выходе. Совсем немного времени осталось. Проделаны огромные организационные, финансовые усилия. Предприятие может стать гордостью Пензенской области и, наверное, России, - подвел итоги Иван Александрович.

После ввода завода в эксплуатацию производственная мощность ДСК «Бетониум» будет более 100 000 квадратных метров жилья в год.

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