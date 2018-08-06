2018-08-06T14:46:22+03:00
Недвижимость

Зима покажет!

В мэрии Саранска обсудили подготовку к отопительному сезону
Елизавета АНТОНОВА
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Подготовка к отопительному сезону идет на уровне прошлого года, однако есть и проблемы.Подготовка к отопительному сезону идет на уровне прошлого года, однако есть и проблемы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По словам первого заместителя Главы городского округа - директора Департамента городского хозяйства Алексея Егорычева, подготовка многоквартирных домов в Саранске находится на уровне прошлого года. Есть отставания по подготовке теплотрасс и котельных, но представители ОАО «СаранскТеплоТранс» заверяют, что все завершится в установленные графиком сроки.

Глава Ленинского района Александр Юткин доложил, что из 23 многоквартирных домов с крышными котельными подготовлен 21.

- Есть вопросы с домом №14 по улице Мордовской. Сейчас мы всеми силами пытаемся подключить его к центральной системе теплоснабжения, - отметил Александр Юткин.

На данный момент решаются организационные вопросы, на следующей неделе должны начаться монтажные работы.

- Опасений, что подрядчик не выполнит работы и не подготовит дом к началу отопительного сезона, нет. Однако ситуация очень напряженная, - отметил Алексей Егорычев.

Мэр Петр Тултаев пояснил, где город возьмет средства на решение проблемы:

- На протяжении многих лет жители этого дома выбирали одну и ту же управляющую компанию - бывшее ООО Управляющая компания «Дом управления № 45». Теперь мы вынуждены искать средства на присоединение дома к центральной теплотрассе, чтобы зимой люди не остались без тепла. Мы определились, что половину затрат покроет муниципальный бюджет, а остальное - за счет средств, накопленных на счету этого МКД.

В целом по городу из 1853 МКД промывка выполнена в 1315 многоквартирных домах, опрессованы системы отопления в 291, калибровка выполнена в 252 домах. Заместитель директора Департамента городского хозяйства - начальник управления по вопросам городского хозяйства Администрации городского округа Саранск Александр Арянов заметил, что подготовка идет по графику.

- Зима покажет! Главное, чтобы цифры соответствовали действительности. Сейчас сезон и плановые работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему сезону, должны выполняться и субботу, и воскресенье. В эти выходные на разрытых теплотрассах я никого не видел, хотя побывал во всех районах города, - резюмировал мэр Саранска Петр Тултаев.

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