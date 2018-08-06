Аренда коммерческой недвижимости в Спутнике - лучшее решение для вашего бизнеса

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-06T10:45:05+03:00

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Сейчас, в свете сложившейся в стране экономической обстановки, все больше и больше людей уходят в бизнес. И перед начинающими предпринимателями, и перед опытными бизнесменами, задумывающимися о расширении своего дела, как правило, очень остро встают вопросы о коммерческом помещении: «Где его найти? Какое место лучше выбрать?». Хочется ведь, чтобы и цена была приемлемая, и проходимость хорошая.

«Комсомольская правда» рекомендует рассмотреть предложения об аренде в активно развивающемся городе Спутник, строительство которого идет семимильными шагами. Уже сейчас там работает множество магазинов шаговой доступности, есть спортивная тропа, центр единоборств, фитнес-центр, появляются новые школы и детские сады, строится парк аттракционов. Планируется воздвижение аквапарка, дворца бракосочетания, торгового центра, футбольного стадиона и многих других интересных и значимых объектов, которые привлекут в город еще больше людей. Хотя, и сейчас отдохнуть туда приезжают из всех уголков Пензы и области. Конечно, такое место просто не может быть неинтересно бизнесменам.

Фото предоставлено рекламодателем

Для того, чтобы побольше узнать о помещениях, ценах и условиях аренды в Спутнике, мы встретились с руководителем офиса аренды Людмилой Сараевой.

- Наша организация, ООО «Спектр Строй», которая существует с марта 2014 года, занимается арендой коммерческой недвижимости в Спутнике, - рассказывает Людмила Анатольевна. Все помещения идут с ремонтом: кафельная плитка на полу, обои под покраску или белого цвета, потолки натяжные или армстронг. Недвижимости у нас много, так как сдаем мы ее непосредственно от застройщика. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с арендаторами, потому что у нас не один-два объекта – город молодой, постоянно растет, все время появляется новая недвижимость. В Спутнике, например, очень не хватает мебельных магазинов, а городу, почти все население которого является новоселами, такие магазины очень нужны. Условия для наших клиентов самые хорошие, цены демократичные, а требования минимальные: своевременная оплата и отсутствие жалоб от соседей.

Кроме того, мы поговорили о самых интересных предложениях от ООО «Спектр Строй».

- Пожалуй, одним из самых интересных объектов является помещение площадью 125 квадратных метров, расположенное на первой линии по адресу Прибрежный бульвар, 3. Оно находится на первом этаже, имеет два отдельных входа со стороны набережной, два санузла, высокие потолки, предоставляется место под вывеску. Мы в этой недвижимости видим крупное сетевое кафе, здесь бы оно пошло на «ура», потому что, во-первых, это помещение полностью отвечает требованиям под такое заведение, а во-вторых, в городе подобного кафе еще нет, и, при появлении, оно обязательно будет пользоваться популярностью.

Надеемся, нам удалось немного прояснить вопросы, касающиеся аренды коммерческой недвижимости в Спутнике, а сотрудники ООО «Спектр Строй» готовы более подробно рассказать о помещениях и помочь подобрать оптимальный вариант. Организация приглашает арендаторов к сотрудничеству. Не упустите свой шанс!

КОНТАКТЫ

Адрес: город Спутник, улица Прибрежный Бульвар, дом 3, офис аренды.

Телефоны: 89379181210, 89273759310.