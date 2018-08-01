2018-08-01T12:50:48+03:00
Общество

В Мордовии юные биатлонисты спасли мужчину, упавшего в овраг после инсульта

Чтобы помочь пострадавшему, детям пришлось нести его полтора километра
Анна ЧЕРНАЯ
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Самая младшая участница группы Полина Киякина первая заподозрила неладное.Самая младшая участница группы Полина Киякина первая заподозрила неладное.Фото: ГУ МЧС по РМ
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Непростая тренировка получилась у юных биатлонистов в спортивном лагере «Юность», что в селе Сивинь Краснослободского района Мордовии. Детям пришлось очень постараться, чтобы спасти от смерти человека.

А началось все прозаично: вчера, как обычно, группа из 12 спортсменов (всем ребятам по 12-14 лет, самая юная участница родилась в 2007 году) под руководством тренера Александра Ивашина отправились на тренировку в лес. Во время пробежки ребята наткнулись на лежащий на тропе велосипед.

Самая младшая участница группы Полина Киякина первая заподозрила неладное: кто мог оставить транспортное средство без присмотра? Ребята начали осматривать окрестности, и вскоре обнаружили в овраге мужчину. Пострадавший не смог объяснить, что с ним, а его самочувствие стремительно ухудшалось.

Дети разделились: часть группы осталась с мужчиной, остальные побежали обратно в лагерь – за носилками.

Нести мужчину пришлось примерно полтора километра. В дороге мальчики меняли друг друга. В лагере дежурные врач и медсестра до прибытия «скорой» оказали больному первую помощь.

- Местный житель, работающий в лагере, узнал земляка. Пострадавший оказался сельчанином 1948 года рождения, - вспоминает события заведующая лагерем Лариса Киреева. - Дети тут же сбегали в село, разыскали там родственников мужчины и сообщили им о произошедшем.

Медики подтвердили, что у пожилого мужчины случился инсульт. Помощь со стороны детей и сотрудников лагеря позволила врачам бороться за его жизнь. Ведь шансов выбраться из леса самостоятельно у парализованного пенсионера не было никаких.

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