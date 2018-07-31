В Правительстве Мордовии обсудили выполнение «майских указов»

31 Июль 14:00 2018-07-31T14:11:12+03:00

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В понедельник в Правительстве РМ обсудили ряд важных вопросов, главным из которых стала реализация указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В совещании приняли участие Глава региона Владимир Волков, заместители Председателя Правительства и руководители органов исполнительной власти.

Данный указ - основа социально-экономического развития, улучшения демографической ситуации, повышения качества жизни населения. До 1 октября этого года Правительство РФ должно разработать и представить национальные проекты по всем направлениям указа. Изменения коснутся демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, безопасных и качественных автомобильных дорог и прочего.

На совещании в Мордовии участники обсудили целевые ориентиры и показатели развития республики до 2024 года. Владимир Волков сделал ряд важных замечаний - в частности, по строительству новых школ в районах Мордовии и самом Саранске. В том числе, речь шла о возведении учебного учреждения в четвертом микрорайоне ЖК «Юбилейный» и школы № 21 на Юго-Западе. Введение в строй этих объектов позволит учиться всем детям региона в одну смену, а не в две, как сейчас.

В сфере демографического развития перед властями стоят задачи стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Также необходимо внедрять механизмы финансовой поддержки семей при рождении детей, создавать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, поддерживать старшее поколение. Как отметили на совещании, на реализацию мероприятий этого нацпроекта направят самый большой объем средств.

Много нужно сделать и в сфере жилищного строительства – увеличить объемы строительства жилья, повысить его доступность, обеспечить населенные пункты транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. Также планируется продолжить переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Нацпроект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог предусматривает, в частности, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов; снижение количества аварийно-опасных участков и сокращение смертности в результате ДТП.

По итогам совещания Глава Мордовии Владимир Волков задачу ускорить работу по подготовке предложений для федеральных проектов с учетом замечаний.