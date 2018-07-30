«Мы услышали крики и сразу побежали туда»

30 Июль 16:00 2018-07-30T16:37:04+03:00

На торжестве в честь Дня ВМФ в Саранске наградили подростков, которые бросились на помощь пострадавшей при урагане женщине

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В последнее воскресенье июля Мордовия, как и вся остальная страна, отметила День Военно-морского флота России. На торжественном мероприятии представители ГУ МЧС по Республике Мордовия наградили восьмиклассников Вячеслава Московкина и Данилу Дюдяева, которые в начале месяца помогли пострадавшей женщине.

2 июля на центральную часть Республики Мордовия обрушился сильнейший ураган. Порывы ветра в столице региона к вечеру достигли своего пика. В это время ученики городской школы №33 Вячеслав Московкин и Данила Дюдяев были рядом с лесом в юго-западной части Саранска. Когда ветер стих, мальчики отправились посмотреть его последствия.

Вокруг было много поваленных деревьев. Мы услышали крики. Женские голоса звали на помощь, - вспоминает Слава Московкин, - и мы сразу же побежали туда. Оказалось, что дерево упало на двух женщин. Одну из них ветки лишь задели, но вторую стволом придавило к земле.

Мальчики разделились: Данила остался с пострадавшими, а Слава побежал за помощью и привел рабочих, занимавшихся разбором завалов. Вскоре на вызов прибыли и сотрудники МЧС. Общими усилиями 55-летнюю женщину удалось освободить и передать медикам.

За проявленную смелость отличившиеся школьники награждены благодарственными письмами начальника ГУ МЧС России по Республике Мордовия.