2018-07-29T17:00:04+03:00
Общество

В Пензенской области стартовал конкурс "Мастер-оружейник"

Он проводится в рамках IV Армейских международных игр
Анна СОЛОВЬЕВА
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В конкурсе участвуют команды из шести странВ конкурсе участвуют команды из шести странФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня на полигоне "Учебный" пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения состоялась торжественная церемония открытия Международного конкурса "Мастер-оружейник".

Сурский край приветствовал участников выступлениями творческих и музыкальных коллективов, а также спортсменов ДОСААФ и юнармейцев. Были исполнены народные песни на национальных языках и представлены танцевальные постановки стран-участниц. Кстати, помимо России, Казахстана и Китая впервые в конкурсе за награды поборются команды Узбекистана, Армении и Ирана.

«Основной целью конкурса является совершенствование системы боевой подготовки. Проверка знаний и умений участников. Повышение престижа военной службы и демонстрация возможностей современных образцов вооружения», - цитирует главного судью конкурса Михаила Филатова пресс-служба правительства Пензенской области.

Состязания будут проводиться в пять этапов и завершатся 5 августа. В последний соревновательный день состоится церемония награждения и торжественное закрытие.

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