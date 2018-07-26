Владимир Волков: «Мы планируем расширять зарубежные контакты и внешнеэкономические связи!»

26 Июль 16:00 2018-07-26T16:19:01+03:00

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Заседание, под председательством министра внутренних дел Мордовии генерал-майора полиции Юрия Арсентьева, началось с подведения итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие этого года. Было отмечено, что стражи порядка смогли обеспечить в республике контроль над оперативной обстановкой. По словам главы ведомства, в течение последних шести месяцев уровень преступности в Мордовии существенно снизился. Краж, вымогательств, грабежей, разбоев, причинений тяжкого вреда здоровью и убийств совершено меньше. Кроме того, продолжено постепенное снижение преступности в общественных местах, это удалось сделать, приняв профилактические меры. После того, как в отношении лиц, склонных к совершению правонарушений, было оказано упреждающее воздействие, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и на бытовой почве, стало снижаться.

Было расследовано почти три тысячи преступлений, из которых около 500 относятся к особо тяжким и тяжким.

«Раскрываемость убийств составила 95%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 98%, нет нераскрытых причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, более чем на 20% сократился остаток нераскрытых краж», - сообщили в пресс-службе Главы Республики Мордовия.

Ведущими направлениями деятельности полиции, как и раньше, остаются предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, выявление и пресечение преступлений в сфере экономики, борьба с наркопреступностью, экстремизмом и терроризмом, профилактика правонарушений. На особом контроле ведомства находятся вопросы, касающиеся противодействия незаконному обороту алкоголя, борьбы с коррупцией, оборота оружия, обеспечения безопасности дорожного движения, миграционной ситуации.

Владимир Волков во время выступления на заседании коллегии выразил правоохранителям благодарность за четкую слаженную работу и высокий профессионализм, проявленный во время организации и проведения ЧМ-2018.

- По всем направлениям подготовки мы делали акцент на выполнение требований по усиленным мерам безопасности и антитеррористической защищенности. Личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы, предусмотрены круглосуточные дежурства, усилены следственно-оперативные группы и группы задержания, увеличена плотность патрульно-постовых нарядов. Все мы понимали: от того, как МВД сделает свою работу, во многом будет зависеть отношение людей, всех наших гостей к организации чемпионата мира по футболу. Хочу особо отметить, что сотрудники органов внутренних дел были максимально открытыми, дружелюбными и корректными, помогали нашим гостям в любой ситуации. В результате они уехали с хорошим настроением, с ощущением, что Саранск - гостеприимный, современный и безопасный город. Это лучшая оценка проведенных мероприятий, - сказал Глава Мордовии.

Волков отметил, что правоохранители получили уникальный опыт в ходе проведения чемпионата, и этот опыт будет востребован еще не раз.

- В ближайшие годы мы планируем расширять наши зарубежные контакты и внешнеэкономические связи, проводить в республике крупные международные мероприятия», - подчеркнул Владимир Дмитриевич.

Однако глава региона подчеркнул, что и по другим направлением контроль не должен ослабевать. В первую очередь это касается борьбы с экономическими преступлениями, оборотом наркотиков, экстремизмом и терроризмом.

- Необходимо пресекать любые попытки возрождения организованной преступности, больше внимания уделять профилактике правонарушений, в первую очередь, среди молодежи, - нацелил Глава Мордовии.

В конце заседания коллегии, по сложившейся традиции, были объявлены приказы о поощрении отличившихся сотрудников органов внутренних дел.