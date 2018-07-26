Пензенская молодежь примет участие в форуме «iВолга-2018»

26 Июль 15:00 2018-07-26T16:13:29+03:00

От Пензенской области на фестиваль отправились 88 человек Фото: Министерство образования Пензенской области

В этом году он проходит по девяти основным направлениям

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Сегодня 88 человек в составе делегации Пензенской области поехали на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018».

В этом году событие проходит по девяти направлениям: «Патриот», «Политика», «Спортивная молодежь - здоровая нация», «Поколение добра», «Лига труда», «МедиаВолна», «Культурный БУМ!», «Инновации и техническое творчество», «Ты - предприниматель».

В рамках форума будут организованы: сдача норм ГТО, мастер-классы, встречи с известными людьми, Фестиваль моды, выставка научно-технического творчества молодежи, широкая образовательная программа и многое другое.

Любой автор проекта, входящего в какое-либо направление форума, сможет поучаствовать в конкурсе на получение гранта на его реализацию.

Каждый регион отправляет на «iВолгу» своих экспертов, чтобы те оценивали проекты. В текущем году от Пензенской области будет два представителя: исполнительный директор АНО «Центр содействия развитию науки Реактор», генеральный директор музея занимательных наук «Реактор», победитель Молодежного форума ПФО «iВолга - 2017» Руслан Кондратьев и руководитель Пензенского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Артем Колобов.

Также стоит отметить, что форум оборудован парком новых электрических колясок для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и всеми необходимыми элементами безбарьерной среды.

«Все это объединит в себе Инклюзивный городок, куда заявлены пять участников от Пензенской области», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

Кроме того, на территории «iВолги» состоится фестиваль системного администрирования и защиты информации VSFI, в котором поучаствуют трое уроженцев Сурского края.