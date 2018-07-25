«Профмаркет»: с любовью к покупателям и собственной работе

25 Июль 10:00 2018-07-25T10:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето – это не только сезон отпусков и поездок на моря и за границу, но и популярное время для ремонтных работ, как в самом доме, так и за его пределами. Успех в этом хлопотном деле напрямую зависит от качества используемых материалов, а на их поиски время есть не у каждого. Впрочем, не время для паники: мы готовы рассказать вам, где в Пензе можно найти все, что нужно, по приемлемым ценам.

Строительные материалы можно приобрести как оптом, так и в розницуФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Лакокрасочная продукция, строительные сухие смеси, утеплители, гипсокартон и комплектующие, инструменты и средства защиты, материалы для устройства кровли, стен , потолков и фасадов – все это в огромном ассортименте представлено в компании «Профмаркет». Компания является официальным дилером ведущих Российских и зарубежных производителей таких как «Лакра», «Knauf», «Технониколь», «Gyproc», «Юнис», «Тепофол», «Isoroc», «Bergauf», «BERG», «Krass», «Parade» и другие.

Огромный ассортимент лакокрасочной продукцииФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Организация уже 12 лет работает на рынке строительных материалов в Пензе, и за это время зарекомендовала себя как надежного партнера. В числе их постоянных клиентов – все крупнейшие региональные застройщики. Они и другие оптовики представляют собой основной костяк заказчиков, закупающих материалы оптом. Впрочем, «Профмаркет» работает и с розничными покупателями, хотя и в меньшей степени.

Сотрудники - настоящие профессионалы своего делаФото: Любовь ЛИПЕЛИС

На благо всех клиентов в «Профмаркете» трудятся 55 человек: водители, кладовщики, торговые представители, грузчики и другие. Большинство из них работают давно, больше пяти-семи лет. Все сотрудники – настоящие профессионалы своего дела, именно они обеспечивают стабильные поставки материалов на склады и торговые точки.

Склад ежедневно пополняются стройматериаломФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Конечно, экономический кризис сказался на деятельности организации: количество заказов уменьшилось. Впрочем, по признанию руководства организации, успешный старт этого года все же вселяет надежду.

При самовывозе материалов предоставляются бесплатные грузчикиФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Почему мы советуем вам покупать материалы в «Профмаркете»? Потому что это удобно! Чтобы получить все необходимое, вам всего лишь нужно зайти на сайт компании. Регистрация необязательна! Но мы настоятельно рекомендуем вам потратить несколько минут на нее – так вы сможете не только следить за историей своих заказов, но и получать интересные новости об акциях и скидках.

В торговом зале можно найти все необходимое для стройки и ремонтаФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Далее все предельно просто: выбираете товар, добавляете его в корзину, определяетесь со способом доставки и ждете, когда менеджер свяжется с вами для подтверждения заказа и уточнения всех деталей. Заказы принимаются в любое время, а обрабатываются в будни с 8.00 до 17.00.

Компания является официальным дилером ведущих производителей строительных материаловФото: Любовь ЛИПЕЛИС

Стоимость доставки товаров на общую сумму до 5000 рублей – 350 рублей, свыше 5000 – бесплатно. При самовывозе материалов компанией предоставляются бесплатные грузчики.

КОНТАКТЫ

г. Пенза, ул. Вяземского, 25в

Тел.7 (8412) 25-45-14, 20-09-20

http://www.prof-market.com/