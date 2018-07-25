Владимир Волков провел встречу с вице-президентом компании Marriott Штефаном Кюром

25 Июль 09:00 2018-07-25T09:50:15+03:00

Стороны договорились, что будут совместно работать над созданием туристических продуктов Фото: Пресс-служба Главы РМ

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В понедельник состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Владимира Волкова и вице-президента компании Marriott International по России и Казахстану Штефана Кюра. В совещании также приняли участие генеральный менеджер отеля «Four Points by Sheraton» Марко Фиен, председатель Совета директоров корпорации «КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев и заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова.

В самом начале Глава республики похвалил отель «Four Points by Sheraton», принадлежащий компании Marriott, отметив, что гостиница отлично справилась с приемом высоких гостей, посетивших Саранск в рамках Чемпионата мира по футболу, в числе которых были премьер-министр Португалии и принцесса Японии. Волков поблагодарил руководство отеля и представителей управляющей компании за профессиональную работу.

В свою очередь, Штефан Кюр очень высоко оценил созданную в столице Мордовии инфраструктуру, организацию ЧМ-2018, и сказал, что хочет и дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Также компания Marriott выразила готовность продвигать республику на международном уровне.

Кроме того, стороны договорились, что начнут совместную работу над созданием туристических продуктов, которые заинтересуют гостей не только из России, но и из зарубежных стран.

Владмир Волков подчеркнул, что сейчас, в рамках наследия чемпионата, развитие туризма является одной из главных задач.

- Подготовка к чемпионату стала импульсом для развития всех сфер жизни республики. Кардинально изменился облик Саранска, построены уникальные объекты – стадион, аэропорт, гостиницы, транспортные развязки, современные жилые кварталы. Мы доказали всему миру, что даже небольшой город может достойно справиться с мероприятием мирового масштаба. Мы поверили в себя и в свои силы. Теперь нужно максимально оперативно перейти к реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, в том числе в сфере туризма. Развитие этой отрасли важно для экономики региона, поэтому мы, со своей стороны, готовы приложить максимум усилий для реализации совместных проектов, - отметил Глава Мордовии.

В этот же день состоялась еще одна важная встреча, которую Владимир Дмитриевич провел с новым председателем Федерации профсоюзов РМ Сергеем Борисовым.

Глава республики выразил уверенность в том, что Борисов сможет успешно справиться с решением поставленных перед ним задач, имея за спиной богатый профессиональный опыт. В свою очередь, председатель Федерации пообещал, что сделает для повышения роли профсоюзов в обществе все возможное.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся сохранения социальной стабильности в регионе, улучшений условий и охраны труда в организациях, взаимодействия профсоюзов и власти по развитию социального партнерства.

- Люди должны видеть в профсоюзной организации реальную силу, способную отстаивать трудовые права и законные интересы работающих, - подчеркнул Владимир Волков.

Глава Мордовии отметил, что Федерации профсоюзов необходимо более активно использовать право на законодательную инициативу, ведь это позволит намного быстрее решать вопросы, касающиеся защиты интересов рабочих граждан.

Стоит отметить, что в состав данной Федерации входит свыше 1600 первичных профсоюзных объединений с общей численностью 138 тысяч человек, что делает ее самой массовой общественной организацией республики.