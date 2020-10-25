Коронавирус в Пензенской области, новости на 25 октября: регион вошел в группу субъектов РФ с неудовлетворительной динамикой распространения Covid-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что во всех регионах России снова отмечается усиление динамики заболеваемости коронавирусом. Ученый представил карту, созданную на основе официальной статистике. Все субъекты нашей страны на ней отмечены одним из четырех цветов в зависимости от тяжести ситуации: зеленым, светло-желтым, светло-красным и темно-красным.

Пензенская область вошла в группу «светло-красных» регионов с неудовлетворительной динамикой распространения коронавируса.

Накануне в регионе скончались еще трое пациенток с коронавирусом – 1950, 1955 и 1945 года рождения. Все трое имели сопутствующие заболевания.