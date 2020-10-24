Коронавирус в Мордовии, новости на 24 октября: скончалась еще одна пациентка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии коронавирус подтвердился еще у 66 человек, из них один – приезжий из Нижегородской области, 41 пациент – жители Саранска и городского округа, остальные из районов. Возраст новых пациентов – от 11 до 83 лет.

Всего в Мордовии с начала пандемии выявлен 7 791 случай заражения коронавирусом. 6466 человек выздоровели, 49 скончались.

Вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 66 лет. Женщина страдала ожирением, коронавирус у нее протекал тяжело и был осложнен пневмонией.