Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 октября: за сутки снова подтвердились более 160 случаев заболевания

Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 164 случаев заболевания коронавирусом. 122 случая выявлены на территории Пензы, остальные – в Заречном, Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском и Спасском районах. Среди новых пациентов – десять несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет.

5932 человека остаются под наблюдением.

Накануне также были зарегистрированы новые смерти среди пациентов: скончались женщина 1952 года рождения и мужчины 1954 и 1946 годов рождения. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.