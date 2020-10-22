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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 октября: за сутки снова подтвердились более 160 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 22 октября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 164 случаев заболевания коронавирусом. 122 случая выявлены на территории Пензы, остальные – в Заречном, Пензенском, Шемышейском, Бессоновском, Лунинском, Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском и Спасском районах. Среди новых пациентов – десять несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет.

5932 человека остаются под наблюдением.

Накануне также были зарегистрированы новые смерти среди пациентов: скончались женщина 1952 года рождения и мужчины 1954 и 1946 годов рождения. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

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