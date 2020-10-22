Коронавирус в Мордовии, новости на 22 октября: скончалась еще одна пациентка

Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в республике диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 66 человек в возрасте от девяти месяцев до 85 лет. Новые пациенты – жители Саранска и 10 районов Мордовии. Всего с начала пандемии в регионе были выявлено 7662 случая заболевания.

В статистике зафиксирован новый летальный случай среди пациентов (48-й). Скончалась женщина в возрасте 61 год, страдавшая ожирением. Причиной смерти стала тяжелая форма коронавируса, осложненного пневмонией.

61 человек за последние сутки был выписан.