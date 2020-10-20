Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Пензенской области, новости на 20 октября: в числе новых пациентов – 29 детей

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 164 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – 29 несовершеннолетних в возрасте от четырех до 17 лет. 76 новых случаев выявлены в Пензе, остальные – в Заречном и 13 районах.

Накануне в регионе скончались еще трое пациентов: женщина 1951 года рождения и мужчины 1958 и 1977 годов рождения. Причиной смерти всех троих стал коронавирус, осложненный пневмонией.