Теперь у отреставрированного «Москвича» есть ПТС и номера

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Заново учусь ездить. На «Москвиче». Ну, не совсем уж с нуля... но... припоминается, прежде всего, родной ДВГУ. Вождение я тогда сдавал на старом грузовике (такая была военка, я ВУС 001). В газоне имелся стартер в полу. Двойной выжим сцепления, перегазовка при переходе на пониженную, тяжеленный руль, а также невозмутимый гаишник, который командовал: направо.

Как, куда, в арку двора? Где сушится белье? Да, да, поворачивай. Я там не развернусь. Развернешься. Там люди! Там две старушки на лавочке, они не мешают. Старушки, кстати, благоразумно ушли. И я развернулся. Мокрый, в пять приемов.

Гаишник кашлянул и сказал: теперь налево. Куда, на Ленинскую? О господи, может на 25 Октября? Налево! Я сдал вождение. Скоростей, кстати, на газоне 51-м было 4, а на "Москвиче" моем их три. Не считая задней. И переключение на руле. Последний раз так по Америке ездили с Андрюшей Кабанниковым, на его Торосе. Там тоже на руле. Но автомат.

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На газоне с "Москвичом" правила одни. Первая, набрал чуток, сцепление, нейтраль, сцепление, вторая. Или через паузу. На выжатом сцеплении. Причем, на "Москвиче" не предусмотрены боковые зеркала. Заднего обзора есть, а этих нет, не актуально было в 1959 году. Никто никого не обгонял, кроме США.

Мы немного нарушили аутентичность, примонтировали зеркало от более поздней модели, поскольку реально на старичке маленько ездить хотим. А не музейничать. И уже совершили пробный, относительно дальний заезд по округе: теперь-то у нас есть ПТС и номера! Поворотники мигают медленно и солидно, тормозной путь поболе современного.

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Планируем пока для дальнейших заездов выходные, чтоб машин поменьше. И опыта надо набраться. А так... Коллеги кругом с пониманием. Машут, бибикают, расспрашивают. Мы им жизнь усложнять не будем: в пробки не полезем и в гонках участвовать не будем. Пока.

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Историю восстановления «Москвича» читайте в нашем предыдущем материале.