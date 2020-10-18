Коронавирус в Пензенской области, новости на 18 октября: за сутки зарегистрированы еще три смерти среди пациентов, число выздоровевших перевалило за 10 тысяч

Фото: Павел МАРТИНЧИК

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 164 человек, 24 из которых – несовершеннолетние в возрасте от одного года до 16 лет. 88 новых случаев заболевания подтвердились на территории Пензы.

Вчера стало известно о смерти еще трех пациенток – 1950, 1952 и 1955 годов рождения. Все женщины имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Накануне больницы региона также покинули 34 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 10 030 человек.