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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 18 октября: за сутки зарегистрированы еще три смерти среди пациентов, число выздоровевших перевалило за 10 тысяч

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 18 октября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Павел МАРТИНЧИК

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 164 человек, 24 из которых – несовершеннолетние в возрасте от одного года до 16 лет. 88 новых случаев заболевания подтвердились на территории Пензы.

Вчера стало известно о смерти еще трех пациенток – 1950, 1952 и 1955 годов рождения. Все женщины имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Накануне больницы региона также покинули 34 пациента. Общее число выздоровевших с начала пандемии – 10 030 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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