Коронавирус в Пензенской области, новости на 17 октября: подтвердились еще 165 случаев заболевания, скончались двое пациентов

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По информации оперативного штаба, накануне в регионе скончались двое пациентов. Мужчина 1955 года рождения страдал ожирением, панкреатитом и рядом других заболеваний. Женщина 1968 года рождения сопутствующих заболеваний не имела. Причиной смерти обоих стал коронавирус, осложненный пневмонией.

За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 165 жителей Пензенской области. Среди новых пациентов - 20 несовершеннолетних в возрасте от двух месяцев до 16 лет.

Новые случаи заболевания выявлены в Пензе, Заречном и 12 районах.