Обман начальника эксплуатации теплосетей привел к трагедии

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти двух лиц в салоне автомашины, провалившейся в результате обвала грунта в яму с горячей водой.

По данным следствия, обязанности по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов – участка трубопровода на улице Аустрина в городе Пензе, где произошла трагедия, были возложены на начальника службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей Акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза».

Вследствие неисполнения им своих обязанностей и умышленного нарушения требований промышленной безопасности допущена эксплуатация неисправного оборудования, имеющего недопустимый дефект в виде уменьшения первоначальной толщины стенки подающего трубопровода до 87,5% со сквозной коррозией, что относится к предельному состоянию, опасному для дальнейшей эксплуатации.

Обвиняемый не организовал разработку, ведение и хранение старшими мастерами возглавляемой им службы всей технической и иной документации по эксплуатации и ремонту участка трубопровода, не организовал и не проводил его надлежащее техническое обслуживание, освидетельствование и диагностирование.

Кроме того, не дал указание подчиненному сотруднику о проведении повторных гидравлических испытаний пробным давлением участка тепломагистрали, который в мае 2019 года гидравлические испытания не выдержал. Впоследствии руководству акционерного общества он сообщил заведомо ложную информацию об организации и проведении в июле 2019 года повторного гидравлического испытания тепломагистрали на прочность и плотность, и о том, что испытание под пробным давлением она выдержала, о чем подписал соответствующий акт, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Вследствие допущенных нарушений утром 19 ноября 2019 года на участке трубопровода образовалось повреждение площадью около 20 см², с утечкой горячей воды, повлекшее полное размытие грунта и частичный обвал асфальтового покрытия на улице Аустрина в городе Пензе.

Через несколько минут автомашина марки «Лада Ларгус», двигавшаяся над участком трубопровода, передним правым колесом провалилась в асфальтовое покрытие, затем произошло полное обрушение грунта под самим автомобилем и его опрокидывание на крышу в образовавшуюся яму, наполненную горячей водой. Водитель 1970 года рождения и пассажир 1966 года, находившиеся в салоне автомашины, получили термические ожоги 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей. Смерть потерпевших наступила от механической асфиксии в результате утопления.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал.

В ходе расследования уголовного дела следователями проделана колоссальная работа по исследованию всех обстоятельств произошедшего. По делу проведены комплексные судебные криминалистические, компьютерно-техническая и иные экспертизы. Объем материалов уголовного дела составил 15 томов.

Принятыми следствием мерами представителям потерпевших в полном объеме возмещен моральный вред и материальный ущерб.

После вручения обвиняемому копии утвержденного обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.