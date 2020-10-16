Председатель «Свидетелей Иеговы»* «Никольск» отказался от дачи показаний

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации и участия в ней. Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, житель Никольска 1960 года рождения, председатель комитета местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы»* «Никольск», знал о вступившем в законную силу решении ВС РФ от 20 апреля 2017 года о том, что деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных ячеек, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, запрещены и должны быть ликвидированы.

Несмотря на это, с сентября 2017 года по октябрь 2020 года возобновил и организовал деятельность местной религиозной организации. Ее члены пропагандировали преимущество последователей учения «Свидетелей Иеговы»*, негативно оценивали лиц, не являющихся их сторонниками, побуждали к разрыву с ними родственных и семейных отношений, призывали к отказу от медицинского вмешательства, в том числе по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, не признавали государственные органы власти.

Председатель местной религиозной ячейки «Свидетелей Иеговы»* «Никольск» осуществлял общее руководство ее деятельностью, контроль, давал указания на распространение среди жителей идеологии экстремистской организации, соответствующей литературы. В свою очередь лица, участвовавшие в деятельности местной ячейки, проводили эту работу.

По месту жительства председателя и нескольких участников местной религиозной организации проведены обыски, изъяты электронные носители информации, сотовые телефоны, соответствующая литература.

Председателю местной религиозной организации избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. От дачи показаний он отказался.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех участников религиозной организации и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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* деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации