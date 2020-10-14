Владимир Волков: «Мы подошли к опасной черте»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

По словам главы республики Владимира Волкова, ситуация в регионе тревожная: количество заболевших в сутки превышает число выздоравливающих.

- У нас нет проблем с медицинским оборудованием, больницы полностью всем обеспечены, в том числе лекарствами, средствами защиты и дезинфекции. Но этот запас прочности не бесконечный. Если в августе на лечении в больницах находились около 500 человек, то на сегодняшний день в республике развернуто 1235 специализированных коек и более 90% из них уже заняты. В особый режим работы вернулись Рузаевская и Торбеевская районные больницы, республиканский госпиталь ветеранов и поликлиника № 2 в Саранске. И мы уже подошли к очень опасной черте, когда дальнейшее наращивание инфекционных коек будет невозможным.

Для улучшения ситуации в республике будут приняты меры. В частности, во всех медицинских и образовательных учреждениях, организациях социальной защиты населения, интернатах для детей, инвалидов и пожилых граждан ужесточается санитарно-эпидемический режим. На работающих предприятиях усиливается контроль над соблюдением ограничений.

Глава республики потребовал провести дополнительные проверки на объектах сферы услуг, торговли и общественного питания, уделив особое внимание соблюдению запрета на массовые мероприятия в кафе, ресторанах, а также в загородных домах отдыха и турбазах.

- Напомню, что различные дискотеки, банкеты, свадьбы и юбилеи остаются под запретом. Сейчас эти ограничения повсеместно нарушаются. А это второй источник увеличения больных, - сказал Владимир Волков. - Там, где установленные санитарные требования игнорируются, мы будем принимать оперативные меры реагирования, вплоть до приостановки деятельности отдельных предприятий. Ряд материалов уже рассматривается в судах.

Всем работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы как минимум 30% своих сотрудников, а также сотрудников старше 65 лет. В отношении руководителей учреждений и организаций, допускающих ненужные очереди и скопления людей, будут приниматься кадровые решения.