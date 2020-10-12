О ношении масок замолвите слово…

Многие пензенцы считают, что носить маски и соблюдать дистанцию все же стоит. (ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА)

В некоторые городские магазины уже и не зайдешь без маски: сотрудники охраны разворачивают на входе или предлагают купить средство защиты прямо на месте. В других же ты можешь спокойно ходить между полок без средств защиты, но на кассе все равно попросят надеть их - а иначе ничего не купишь. И в транспорте закрытых лиц, к счастью, с каждым днем становится все больше.

На минувшей неделе в Арбеково прошел очередной рейд с участием правоохранителей, сотрудников администрации и Управления Роспотребнадзора. Они посетили магазины на улице Ладожской, а также проспектах Победы и Строителей. Во всех торговых точках нарушений выявлено не было.

Однако довольно большая часть граждан продолжает пренебрегать правилами безопасности. Особенно явно это прослеживается в центре города, где под вечер можно встретить целые толпы представителей молодого поколения, праздно шатающихся по торговым и пунктам общепита с полным пренебрежением к простейшим правилам. Порой так и хочется крикнуть: «Люди! Вы что, хотите опять уйти на самоизоляцию? Где ваши маски, соблюдение дистанции? Зачем же вы опять ухудшаете наше, и без того, шаткое положение?». Но страшно получить в ответ равнодушное молчание.

МНЕНИЕ ЗА И ПРОТИВ

Наш корреспондент решил узнать, что думают об этом жители Пензы, и задал вопрос простым прохожим на городских улицах. И вот, что они ответили.

Андрей ЕРМАКОВ, 42 года:

- Я не понимаю, какой толк в этих масках? Дышать трудно, люди купят одну и ходят в ней месяцами. О какой пользе идет речь? Только раздражение и трата денег.

Алина ГЕРАСИМОВА, 27 лет:

- Я не против соблюдать меры предосторожности, сама ношу маску, соблюдаю дистанцию. Но возмущают ситуации, когда в магазинах люди ходят без масок, и продавцы на это не реагируют, но как только нарушители подходят к кассе, так выясняется, то без маски их не обслужат. Почему бы сразу не реагировать? Создается впечатление, что все делается для галочки.

Яна ХРАМОВА, 20 лет:

- Хочешь, не хочешь, а маску будешь носить. В университет без нее не пускают. Но попробуйте просидеть в ней, не снимая, хотя бы одну пару в аудитории, в которую набилось около 40 человек. К тому же, сначала обещали выдавать их бесплатно, но что-то пошло не так. Как обычно.

Оля ГРАЧЕВА, 24 года:

- Я берегу себя и свое здоровье. Мне не трудно надеть маску перед выходом из дома, лишний раз помыть руки. С собой всегда несколько новых масок, меняю их через каждые два часа. Сейчас ситуация лучше чем весной, когда невозможно было купить антисептик или маски, поэтому не вижу причин халатно относиться к себе.

Борис УШАКОВ, 44 года:

- При входе в магазин вижу прилавок с бесплатными масками, одноразовыми такими, из салфеток. Люди подходят толпами, грязными руками их перебирают, толкаются, чихают и кашляют на все это. Выглядит как сцена из американского фильма ужасов, правда. Но хотя бы пока не начали тележками закупать гречку и туалетную бумагу. Сам хожу в своей маске, стараюсь как можно чаще ее менять и мыть руки. Детей своих контролирую, чтобы невзначай не взяли как-нибудь маску бесплатную из магазина.

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