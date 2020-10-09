Осень победного 1945 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сентябрь, октябрь 1945 года. «Комсомолка» рассказывает о демобилизации второй очереди личного состава Красной Армии. Страна восстанавливает «Днепрогэс». 26 сентября газета пишет о том, что Союзный Контрольный Совет предъявил Германии дополнительные требования - полностью упразднить все сухопутные, морские и воздушные силы Германии, СС, СА, СД и гестапо. А Маршал Советского Союза Жуков своим приказом устанавливает на территории советской зоны оккупации порядок деятельности учреждений искусства.

Спустя 75 лет с той поры, в конце сентября 2020 года, корреспонденты «КП» продолжают архивные поиски сведений о фронтовиках - «маяковцах», не вернувшихся с войны. Наугад выбираем фамилии из длинного списка на памятной заводской стеле: Федотов К., Яшин К. С.

И первые скупые сведения. Приказом командира 89 зенитно-артиллерийского дивизиона МЗА полковника Накашидзе красноармеец Федотов К. В. награжден медалью «За оборону Москвы».

Еще документ - медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» приказом по 361 гвардейскому стрелковому полку 113 гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии, награждается гвардии красноармеец Яшин К. С. По найденным в архивах сведениям не получается установить наши ли это земляки.

И снова имя со стелы - Африканов Н. С. В немаленьком списке солдат и офицеров Африкановых сразу же попадаю на трех фронтовиков из Колышлейского района Пензенской области. Уроженцы села Михайловка Анатолий Григорьевич 1926 года рождения и Василий Борисович 1922-го. Еще один Африканов - Петр Андреевич 1922 года рождения из села Телегино.

Чуть больше везет со следующим именем. Находится полный тезка Бовина Н. М. Гвардии лейтенант Николай Максимович Бовин 1908 года рождения - на фронте с 1941 года, участник героической обороны Ленинграда. Командуя саперным взводом, в составе 27 гвардейской стрелковой дивизии занимался укреплением плацдарма на правом берегу Днепра в районе Запорожья. Под огнем противника минировал передний край своей обороны, проделывал проходы в минных полях и инженерных сооружениях противника.

При наступлении на сильно укрепленные позиции, будучи послан командованием на штурм, во главе батальона захватил линию траншей. В боях за деревню Веселый Кут Днепропетровской области, при блокировке вражеского ДЗОТа 12 марта 1944 года был тяжело ранен.

Уже после войны 3 июня 1945 года отважный офицер будет награжден орденом Отечественной войны II степени.

…Поисковик электронного архива Минобороны выдает солдат Бовиных сериями по 50 имен. Листая личные дела, невольно останавливаюсь и читаю про земляков, даже если инициалы не совпадают.

25 июля 1944 года разведчик-наблюдатель гвардии красноармеец Виктор Дмитриевич Бовин обнаружил две пулеметные точки и одну артбатарею противника на западном берегу реки Висла и дал точные координаты их нахождения. После произведенного залпа огневые точки противника были подавлены, что способствовало переправе наших подразделений. Командование отметило храброго двадцатилетнего разведчика медалью «За отвагу».

Старшему Бовину было 36, когда около ДЗОТа он получил тяжелое ранение, младшему, под Вислой, 20. Африкановым - 22-23 и даже вовсе 18. Молодые парни шли дорогами той войны. И совсем не ясно, дошли ли до мирной поры.

Спасибо Минобороны за сбереженную память о солдатах.