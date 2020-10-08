Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 октября: на карантин закрыты 40 классов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в правительстве состоялось совещание под председательством и.о. губернатора Николая Симонова.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Михаил Перекусихин и врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Пензенской области заболели уже 11660 человек.

По расчету Министерства здравоохранения Российской Федерации для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. Для госпитализации больных с подтвержденным диагнозом в регионе используется 14 медицинских организаций, развернуто 1740 коек.

Также на совещании было отмечено, что причинами роста заболеваемости стали значительное количество жителей области, вернувшихся после поездок из разных регионов, накопление источников бессимтомной формы заболевания, активный характер эпидпроцесса в семейных очагах при тесном контакте, рост объемов тестирования, неисполнение населением рекомендаций, в том числе по соблюдению масочно-перчаточного режима.

Николай Симонов потребовал усилить контроль над выполнением мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

«Особое внимание надо уделить местам массового скопления людей, таким как торговые сети. Цена нашей работы - здоровье и жизнь граждан», - подчеркнул он.

В ходе обсуждения было указано на необходимость активизации работы по выдаче предписаний на обязательное соблюдение режима самоизоляции гражданами из контактной группы. Если один член семьи заболел, то другие не должны посещать места учебы или работы.

По информации и.о. министра образования Пензенской области Лилии Чащиной, в регионе на карантин закрыто 40 классов в Пензе, Заречном, Кузнецке, Пензенском, Камешкирском, Тамалинском, Белинском и Шемышейском районах. Полностью закрытых образовательных организаций нет. Во всех классах, отправленных на карантин, организовано дистанционное обучение.

- В каждой образовательной организации проводятся жесткие «утренние фильтры» сотрудников и учащихся. Данные заносятся в специальные журналы термометрии. Для разведения потоков открыты все входы и выходы в здания. Каждый класс сидит в закрепленном кабинете, - пояснила и.о. министра образования. - Расписание составлено по веерному типу и рассчитано таким образом, чтобы на перемены дети выходили в разное время. Это позволяет минимизировать контакты. Во всех образовательных организациях работают обеззараживатели воздуха, - дополнила она.

Кроме того, было озвучено сообщение о мерах, принимаемых для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на автомобильном пассажирском транспорте в Пензенской области.