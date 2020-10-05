В Пензенской области упал легкомоторный самолет: пилот погиб

ФОТО: Пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Вчера около половины второго дня в Никольском районе Пензенской области в лесу упал легкомоторный самолет «Вираж-В1». За штурвалом находился 53-летний житель Краснодарского края. Мужчина погиб.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Дмитрий Захаров, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работали следователи и криминалисты ведомства.

Отрабатываются различные версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства СУ СК.