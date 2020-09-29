Технопарк-Мордовия стал Региональным оператором Фонда «Сколково»

На прошлой неделе состоялась онлайн-конференция, в рамках которой АУ «Технопарк-Мордовия» смогло получить статус Регионального оператора Фонда «Сколково». Присвоение данного статуса технопарку - результат ежедневной и кропотливой работы всего коллектива, ведь именно в его стенах последние десятилетия активно создается современная технологическая инфраструктура, способствующая определению вектора инновационного развития Республики Мордовия.

После присвоения статуса регионального оператора, все резиденты мордовского технопарка смогут подать заявки на получение статуса квалифицированного резидента «Сколково». Это позволит компаниям пользоваться поддержкой Фонда «Сколково», не выезжая за пределы региона.

- При создании технопарка перед нами ставилась задача войти в число технопарков-лидеров. По итогам ежегодного Национального рейтинга технопарков России АУ «Технопарк - Мордовия» вошел в тройку сильнейших, поэтому необходимость появления здесь регионального оператора Фонда «Сколково» очевидно назрела. Новые возможности, которые дает фонд «Сколково», помогут мордовским стартапам выйти на новый уровень развития. Важно понимать, что в рамках подписанного соглашения развитие инновационных предприятий будет происходить именно на территории Республики Мордовия, и исключит факторы так называемой «утечки мозгов», – подчеркнул Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба.