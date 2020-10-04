Искреннее волнение и переживание подкупало больше цифр

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В понедельник у человека начинается отпуск, но журналисты, заполнившие Круглый зал правительства в субботу, молодые и симпатичные в своей массе люди, не дают расслабиться. Пандемия и дороги, троллейбусы и планы губернатора на следующие пять лет.

Кажется, вот-вот уже финиш. Ан, нет:

- А готовы ли вы сделать прививку от коронавируса?

Типа, слабо показать пример.

- Первыми, конечно же, надо прививать наших врачей, других людей из зоны риска. Ну, а если в аптеках можно будет в свободном доступе купить такую прививку, обязательно сделаю и сообщу вам. И вас всех призываю.

Ответ на дежурный, казалось бы, вопрос о том, что не удалось еще осуществить за первый срок губернаторства и стоит в планах, оказался очень чувствительным. Больницы, дороги, школы… Искреннее волнение и переживание за то, о чем рассказывал человек, подкупало в разы больше красивых и убедительных цифр.

Говорил ли он на пресс-конференции о самой обыкновенной сельской бане, или ранее, наперекор, вроде бы, установленным правилам, когда искал и находил законные пути помочь матери в трудную пору. Только потому, что она растит троих малолетних ребятишек.

Конечно, у политологов свой гамбургский счет причин победы на выборах, как говорят спортсмены, «в одну калитку». Оставим их хлеб. Только эти вот, самые обыкновенные человечность и искренность в желании сделать жизнь, в своей массе самых обыкновенных людей, лучше всегда говорила свое веское слово.

- Представляете в новую школу в дальнем Арбеково пришли на работу сразу одиннадцать молодых преподавателей! А это энергия, молодой задор, желание реализовать свои знания, талант.

И снова неугомонность журналистской братии: не планируется новый раунд ограничений в связи с пандемией, и как обстоит ситуация с формированием нового правительства?

В итоге пресс-конференция получилась непринужденной, без налета срежиссированности. После нее и мне удалось пообщаться с губернатором, почти на ходу.

Передал Ивану Александровичу поздравления от главного редактора «Комсомольсколй правды» Владимира Сунгоркина, председателя Совета директоров Издательского дома Владимира Мамонтова. Расспросил, получится ли во время отпуска, пусть ненадолго побывать на малой родине? Не разучился ли управляться с косой, давно ли доводилось поиграть в хоккей? Как идет освоение техники игры на гармони?

- А вы на баяне по нотам играете? – переспросил Иван Александрович.

Отшутился:

- Да, но это было в прошлом веке, сейчас больше на слух.

- Вот и я на слух. В хоккей давно уже не играл, надо исправиться. С косой, конечно, управлюсь (улыбается). А на малую родину обязательно постараюсь вырваться.

- Это уже целое интервью получается, - резонно мне намекнули на регламент.

Рукопожатие и пожелание доброго отпуска.