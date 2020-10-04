Коронавирус в Мордовии, новости на 4 октября: за сутки диагноз подтвердился еще у 41 жителя

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По информации оперативного штаба, за сутки в республике подтвердился еще 41 случай заболевания коронавирусом. Накануне скончался еще один пациент – это уже 42 смерть от Covid-19 в регионе.

В пятницу глава республики Владимир Волков выступил с обращением к гражданам, в котором призвал не забывать о правилах безопасности.

- В обществе снизился уровень настороженности к инфекции, многие стали игнорировать правила санитарно-эпидемической безопасности. Делать этого категорически нельзя. И особенно сейчас. Очевидно, что коронавирус готовит новое наступление. Ряд специалистов говорит о возможном осложнении эпидситуации уже в ближайшие недели. Если мы не хотим возвращаться к ограничениям, то сейчас должны обеспечить строгое соблюдение всех рекомендаций врачей и специалистов. Это касается сохранения социальной дистанции, измерения температуры, ношения масок и перчаток, всех требований санитарного режима на предприятиях, в трудовых коллективах, образовательных и медицинских учреждениях, в транспорте, магазинах, в сфере услуг и общественного питания. Для каждой сферы деятельности Роспотребнадзором разработаны детальные рекомендации. Весной мы убедились, что при их строгом выполнении риски распространения инфекции сводятся к минимуму.