Пензячка отсудила у больницы больше миллиона рублей за смерть сына

Исковое заявление было удовлетворено судом лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд города Пензы поставил точку в двухлетнем деле о смерти шестилетнего мальчика из-за халатности медиков.

В октябре 2018 года ребенок попал в ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» с травмой правой руки. Заведующий травматологическим отделением, осматривавший несовершеннолетнего, диагностировал перелом, наложил гипсовую лангету и отпустил мальчика домой.

Однако на следующий день ребенка снова привезли в больницу в карете «скорой помощи». Пострадавшая рука опухла, у пациента поднялась температура, его мучила боль. Врач, еще раз осмотрев мальчика, не нашел у того причин для госпитализации и снова настоял на лечении в домашних условиях.

В третий раз ребенка в тяжелом состоянии привезли уже в реанимацию, где спустя несколько часов он и скончался. Медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стал синдром длительного сдавливания мягкий тканей, осложнившийся интоксикацией.

В марте этого года врач, неверно оценивший состояние юного пациента, предстал перед судом за халатность. Ему было назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы и запрета заниматься медицинской деятельностью на срок в два года.

Мать погибшего ребенка потребовала с учреждения, в котором работал врач, компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Суд учел факт, что погибший ребенок на момент поступления в больницу был слишком мал, чтобы четко сформулировать жалобы на свое состояние, а также то, что врач пренебрег своими обязанностями и халатно отнесся к оказанию медицинской помощи пациенту.

Ленинский районный суд удовлетворил иск матери ребенка частично: больница должна будет выплатить семье погибшего ребенка компенсацию в размере 1 200 000 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.