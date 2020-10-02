Коронавирус в Пензенской области, новости на 2 октября: число заболевших в регионе перевалило за 11 тысяч

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 98 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 11078). Среди новых пациентов есть трехлетний ребенок и 17-летний подросток. 75 новых случаев подтверждены в Пензе, еще восемь в Заречном, остальные в Пензенском, Шемышейском, Бессоновском и Нижнеломовском районах.

4966 человек остаются под наблюдением.

Накануне были зарегистрированы еще две смерти среди пациентов. Скончались мужчины 1972 и 1950 годов рождения. Причиной смерти обоих стала коронавирусная инфекция с многочисленными осложнениями.