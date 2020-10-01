Коронавирус в Мордовии, новости на 1 октября: на карантине находятся два класса

ФОТО: Пресс-центр РМ

Сегодня в Пресс-центре Мордовии состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

По словам заместителя Председателя Правительства РМ Галины Лотвановой, ситуация, в целом, находится под контролем. Наблюдается небольшой рост заболевших коронавирусом и сезонными ОРВИ. Жителям республики по-прежнему рекомендуется носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию, а также пользоваться антисептиками.

С начала учебного года особое внимание в Мордовии направлено на учащихся школ. На сегодня на карантине из-за подтвержденного коронавируса у одного из учеников находятся два класса. Всего же за первый месяц учебы таких классов было 15.

Вводить дистанционное обучение в республике пока не планируют, как и переносить каникулы:

- Они будут проходить с 27 октября по 4 ноября включительно, - подчеркнула Галина Лотванова.

В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы вакцинации населения от сезонного гриппа и ОРВИ.

- С 1 октября в республике продолжается вакцинация детей. На сегодняшнее число более 47 с половиной тысяч доз вакцины направлена в детские лечебные учреждения, - отметила заместитель Председателя Правительства РМ. - С 6 октября продолжится вакцинация взрослого населения.

Также было отмечено, оперативный штаб по коронавирусу в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с заболеваемостью. За последние сутки в регионе подтвердились еще 39 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии - 6 477).

Как отметил Министр здравоохранения РМ Олег Маркин, на сегодня в республике развернуто 720 ковидных коек, тогда как в пик пандемии их было 1957 и оставался резерв порядка 120 коек. По его словам, разворачивание дополнительных ковидных коек сейчас крайне нежелательно, поскольку лечебные учреждения не смогут оказывать плановую медицинскую помощь, в том числе неотложную. Кроме того, обострение ситуации снова вызовет перенос сроков диспансеризации населения. А это повлечет в дальнейшем позднее выявление различных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.