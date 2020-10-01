Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 октября: за сутки подтвердились еще 97 случаев заболевания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 97 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 10980). Среди новых пациентов – трое подростков возрастом от 11 до 14 лет. 66 новых случаев зафиксированы на территории Пензы, 14 – в Заречном, остальные в районах области.

4916 человек остаются под наблюдением, сняты с наблюдения – 32580.

Напомним, что вчера глава областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что наш регион входит в 20-ку с самой тревожной ситуацией по коронавирусу, и порекомендовал отменить все массовые мероприятия.