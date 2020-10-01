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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 октября: за сутки подтвердились еще 97 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 1 октября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 97 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 10980). Среди новых пациентов – трое подростков возрастом от 11 до 14 лет. 66 новых случаев зафиксированы на территории Пензы, 14 – в Заречном, остальные в районах области.

4916 человек остаются под наблюдением, сняты с наблюдения – 32580.

Напомним, что вчера глава областного управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что наш регион входит в 20-ку с самой тревожной ситуацией по коронавирусу, и порекомендовал отменить все массовые мероприятия.

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