Коронавирус в Мордовии, новости на 30 сентября: республика получила почти миллиард рублей компенсации недополученных из-за пандемии доходов

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Как сообщает ТАСС, дополнительная финансовая помощь в размере 941 миллиона рублей поступила из федерального бюджета в качестве компенсации недополученных из-за пандемии коронавирусной инфекции доходов.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, во многих сферах потерь удалось избежать из-за грамотно введенных мер безопасности.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 38 случаев заболевания коронавирусом (всего 6438).

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Мордовия находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Власти республики дали разрешение на работу музеев и библиотек, спортивных объектов и секций, бань, саун, зоопарка, кафе, кинотеатров и театров, с 1 сентября открыли парки. Реальный сектор экономики в Мордовии работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг. При этом в республике сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, запрещены массовые мероприятия.